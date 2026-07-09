Irán convoca al embajador de Reino Unido por acusar a Teherán de estar detrás de complots en suelo británico

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Irán en la sede de su Embajada en Berlín. - Gerald Matzka/dpa - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han convocado este jueves al embajador de Reino Unido en el país, Hugo Shorter, para trasladarle su protesta por las "acusaciones infundadas" vertidas contra Teherán al asegurar que el país crea "problemas de seguridad" en suelo británico, unas palabras que llegan poco después de que dos ciudadanos rumanos hayan sido condenados por apuñalar a un periodista británico-iraní en 2024.

"Tras las repetidas acusaciones de representantes británicos contra Irán, el embajador ha sido convocado por el Ministerio de Exteriores. Se ha pedido al Gobierno británico que deje de apoyar redes terroristas contrarias a Irán y que reconsidere su postura frente al país, en vez de seguir haciendo comentarios falsos", ha indicado Alireza Yousefi, director general de Asuntos Europeos del Ministerio de Exteriores iraní, según informaciones de IRNA.

En este sentido, ha vuelto a lamentar la "postura inapropiada" de Londres y ha hecho hincapié en que este tipo de acusaciones representan únicamente "una forma de evadir la responsabilidad ante comportamientos destructivos que son contrarios al Derecho Internacional, especialmente en lo referente a su complicidad con Estados Unidos y el régimen sionista de Israel a la hora de cometer crímenes atroces".

Es por eso que ha recomendado a las autoridades de Reino Unido "dejar de hacer acusaciones ridículas y falsas contra Irán y mejorar su comportamiento". Además, ha instado a "dejar de apoyar las políticas genocidas y de apartheid de Israel, que son la mayor amenaza global para la paz y la seguridad".

"Reino Unido sigue apoyando redes terroristas contrarias a Irán y que están financiadas y dirigidas desde Israel. El papel de estas organizaciones es incitar a la violencia y el terrorismo, lo que viola las obligaciones legales de Reino Unido, al que le pedimos desmarcarse de esto", ha apuntado.