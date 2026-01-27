Irán convoca a la embajadora italiana en protesta por la petición de sancionar a la Guardia Revolucionaria

Una manfiestación proIrán en Bagdad. - Ameer Al-Mohammedawi/dpa

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Irán ha convocado este martes a la embajadora italiana en Teherán, Paola Amadei, en protesta por la petición del ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, de apostar por más sanciones contra Irán, incluyendo introducir en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea a la Guardia Revolucionaria iraní.

Según informa la agencia estatal iraní Tasnim, la embajadora ha sido convocada por "las declaraciones irresponsables" de Tajani. En la cita, un alto cargo del Ministerio de Exteriores iraní ha expresado la protesta formal por la posición expresada por Roma sobre el estatus legal del Cuerpo de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Teherán ha avisado de las "consecuencias desastrosas" de cualquier designación del cuerpo paramilitar iraní y ha reclamado una revisión de la posición italiana.

Este lunes, Tajani afirmó que la represión de las protestas por parte de las autoridades iraníes "exigen una respuesta clara". "En la reunión de ministros de Asuntos Exteriores europeos que se celebrará el jueves en Bruselas, propondré, en coordinación con otros socios, que se incluya a la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas", anunció el titular de Exteriores, en lo que podría ser un nuevo paso de la UE para reforzar las sanciones contra Irán.

El ministro italiano insistió en que este paso debe ir de la mano de "sanciones individuales contra los responsables de estos actos atroces", en relación a la represión de las manifestaciones que ha dejado al menos 3.100 muertos, según el balance oficial de las autoridades de la República Islámica.

No es la primera vez que los 27 debaten incluir en la lista de organizaciones terroristas al grupo paramilitar vinculado a las Fuerzas Armadas iraníes y que tiene como objetivo proteger el sistema político de los ayatolás.