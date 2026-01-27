Irán acusa a diez agencias de Inteligencia extranjeras de estar detrás de un "complot terrorista" en las protestas

Archivo - Varios vehículos durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán (archivo) - -/IRGC/dpa - Archivo

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han afirmado que un total de diez agencias de Inteligencia extranjeras habrían estado detrás de un "complot terrorista" destinado a azuzar las últimas manifestaciones en el país, que se han saldado con miles de muertos, según ha confirmado Teherán.

La organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní ha afirmado que los "incidentes terroristas" de las últimas semanas han sido parte de un plan de Estados Unidos e Israel para "fomentar disturbios internos" y presentar a Irán con "una amenaza existencial".

"Se creó una sala de mando enemiga tras la guerra de doce días --en referencia a la ofensiva militar lanzada por Israel en junio de 2025, a la que posteriormente se sumó Estados Unidos con bombardeos contra tres instalaciones nucleares-- con la participación de diez servicios de Inteligencia hostiles", ha dicho.

Así, ha recalcado que sus fuerzas han arrestado a 735 personas "afiliadas con redes contra la seguridad" y ha identificado a 46 personas con lazos con agencias de Inteligencia extranjeras, además de incautar más de 740 armas de fuego, según ha recogido la cadena de televisión iraní Press TV.

En este sentido, ha denunciado que "funcionarios y oficiales de seguridad extranjeros apoyaron de forma directas las medidas del enemigo, incluida la propagación de la violencia y la explotación de las reuniones públicas por parte de terroristas, así como el uso de redes sociales para azuzar la violencia y desplegar a matones y criminales para elevar el número de víctimas entre la población y las fuerzas de seguridad".

Por su parte, una organización no gubernamental con sede en Estados Unidos ha elevado a más de 6.100 los muertos por la represión de las protestas, después de que las autoridades indicaran en un primer balance publicado esta semana que más de 3.000 personas habían fallecido en el marco de las movilizaciones.

Human Rights Activists in Iran ha subrayado en un comunicado que, según sus datos, 6.126 personas han muerto durante las protestas, antes de recalcar que otros 17.091 casos están siendo aún investigados. Además, ha afirmado que entre los muertos hay 5.777 manifestantes --entre ellos 86 menores de edad--, 214 miembros de las fuerzas de seguridad y 49 civiles que "no participaban" en las movilizaciones.

Por último, ha apuntado que otras 11.009 personas han resultado heridas "de gravedad", mientras que 41.880 han sido detenidas, incluida la emisión de 245 "confesiones forzadas" por parte de personas arrestadas por las fuerzas de seguridad, en el marco de un bloqueo de Internet que se extiende ya desde hace más de dos semanas.