Irán critica la postura "hipócrita" de Canadá y lamenta que "rebaje" las amenazas de "aniquilación" de EEUU

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei - PORTAVOCÍA DE EXTERIORES DE IRÁN EN X - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han criticado este jueves la postura "hipócrita" del primer ministro de Canadá, Mark Carney, ante la "fagrante agresión" y el "belicismo" de Estados Unidos y ha arremetido contra el país por "restar importancia" a las amenazas de "aniquilación" vertidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su discurso esta semana ante la Asamblea General de la ONU.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha lamentado en un mensaje en redes sociales que el primer ministro canadiense, "en vez de condenar la flagrante agresión" contra Irán, haya "optado por reinterpretar las palabras de Trump para tildarlas únicamente de algo propio del lenguaje de la guerra".

"Mark Carney debe comprender que el tiempo es demasiado implacable para permitir que la ilusión y la hipocresía perduren eternamente. Sin duda, llegará el día en que aquellos que buscaron amparo bajo la larga sombra de la intimidación estadounidense creyendo que imitar el lenguaje de los poderosos los protegería de las garras del poder, quedarán desnudos ante la verdad", ha aseverado.

"Aprenderán demasiado tarde que apartar la vista de la realidad y sacrificar su dignidad y respeto propio no les granjea salvación alguna. Tan solo los deja al descubierto, totalmente indefensos ante la misma fuerza que exige su sumisión. Quizás, en ese momento de rendición de cuentas, vuelvan la mirada hacia Irán y finalmente comprendan", ha aseverado.

En este sentido, ha aventurado que será entonces cuando vean "que la nación a la que contribuyeron a aplastar era la solitaria guardiana de una llama sagrada". "Al mantenerse firme frente a la coacción, (Irán) mantuvo encendida una antorcha en la oscuridad; una antorcha que, de extinguirse, dejaría a la humanidad únicamente con el abrazo gélido de la fuerza bruta, sepultando los altares civilizados y humanos de la razón bajo la lógica brutal de la imposición", ha zanjado.