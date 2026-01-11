Irán declara tres días de luto por los muertos en las protestas

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian (archivo) - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency Office a

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno iraní ha anunciado este domingo la declaración de tres días de luto nacional por los fallecidos durante las protestas que desde el 27 de diciembre sacuden las principales ciudades iraníes.

"El presidente (Mahsud) Pezeshkian, está profundamente conmovido por la pérdida los queridos hijos de la patria y se suma al Gobierno en el duelo por los orgullosos y honorables mártires", ha informado la agencia de noticias oficial de la Guardia Revolucionaria iraní, Tasnim.

Los fallecidos son "mártires de la resistencia nacional iraní frente a los regímenes de Estados Unidos y sionista", víctimas de los "terroristas urbanos criminales" que han practicado "una violencia similar a la de Estado Islámico" contra la nación, los paramilitares voluntarios basij o miembros de las fuerzas de seguridad.

"Tal violencia no tiene parangón hasta hoy, excepto en el comportamiento del Estado Islámico entrenado por Estados Unidos", ha denunciado.

Además, el Gobierno ha invitado a la población a una Marcha Nacional por la Resistencia que se celebrará este mismo lunes y que pretende ser una demostración de fuerza en las calles tras las protestas y disturbios.

La manifestación comenzará a las 14.00 horas (16.30 horas en la España peninsular) en la plaza de la Revolución Islámica de Teherán y contará con la participación de "mártires" de las protestas y sus familiares que condenarán las acciones de los "terroristas armados y saboteadores". La convocatoria también se extiende a las capitales de provincia de todo el país.