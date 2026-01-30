El Parlamento de Irán planea responder a la UE y declarar "terroristas" a los ejércitos europeos

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El Parlamento iraní planea declarar a los ejércitos de los Estados miembros de la Unión Europea como organizaciones terroristas en una medida de represalia contra la misma decisión anunciada ayer por los 27 sobre la Guardia Revolucionaria de Irán.

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, anunció un acuerdo político en el seno de la UE para designar organización terrorista a la rama de las Fuerzas Armadas iraníes en respuesta a la represión de Teherán desde hace semanas contra las protestas en su país, que el estamento clerical iraní achaca a una operación de sabotaje orquestada por Estados Unidos e Israel.

Alí Lariyani, principal asesor de seguridad del líder supremo de Irán, ha confirmado este viernes que la Asamblea Consultiva Islámica está preparando esta medida recíproca a través de una próxima resolución.

"La Unión Europea debe estar al tanto de las consecuencias que recaerán sobre los países europeos que tomaron tales medidas", ha declarado Lariyani a través de sus redes sociales.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha calificado de "grave error estratégico" la decisión y acusado a los Veintisiete de "avivar las llamas".

"Dejando de lado la flagrante hipocresía de su indignación selectiva (no tomar ninguna acción en respuesta al genocidio de Israel en Gaza y, sin embargo, apresurarse a 'defender los Derechos Humanos' en Irán), el truco de relaciones públicas de Europa busca principalmente ocultar que es un actor en grave declive", ha precisado en un mensaje publicado en redes sociales.

RESPUESTA DEL EJÉRCITO IRANÍ

Por su lado, el Ejército de la República Islámica ha contestado a la "acción hostil" de la UE afirmando que "quienes se autoproclaman defensores de la lucha contra el terrorismo son en realidad partidarios del régimen sionista terrorista".

En un comunicado, ha cargado contra las "divisiones y pasividad" de la UE y ha insistido en que mientras "no juega un papel relevante" en el sistema internacional, "intenta, mediante dar luz verde al presidente de Estados Unidos, obtener su apoyo para salir de los problemas europeos".

Califica de "acción hostil" el paso anunciado por la UE y avisa de que es un "incentivo" par que Washington "incremente su enemistad" contra Irán, en un momento de crecientes tensiones por la amenaza de lanzar un ataque contra Teherán.