Irán defiende que el "paso seguro" por Ormuz "solo es posible" por su ruta y rechaza el corredor difundido por Omán

Archivo - Embarcaciones sitas en el estrecho de Ormuz, cerca de la localidad de Jasab - Wen Xinnian / Xinhua News / Europa Press / Contact

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha afirmado este jueves que el "paso seguro" por el estrecho de Ormuz "solo es posible" por la ruta anunciada por Teherán, tachando de "inaceptable y sumamente peligrosa" la divulgación por parte del Centro de Seguridad Marítima (MSC) de Omán de un "corredor" facilitado por el Sultanato "en coordinación con la Organización Marítima Internacional (OMI)".

"Hace unas horas, sin informar ni coordinar con la República Islámica de Irán, algunas autoridades anunciaron una nueva ruta para los buques en el estrecho de Ormuz, lo cual es inaceptable y sumamente peligroso", ha afeado la Armada de la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido de madrugada por la agencia semioficial iraní Fars.

En el mismo, la rama militar ha subrayado que "la única ruta permitida para transitar por el estrecho de Ormuz es la anunciada por la República Islámica de Irán, y que el tráfico marítimo fuera de estas rutas es muy peligroso y está prohibido". "Les advertimos que eviten estrictamente cualquier tráfico fuera de las rutas anunciadas", agrega el texto.

Al hilo, ha remarcado como "necesaria" la coordinación con la Guardia para transitar por este estratégico paso marítimo y ha advertido que "se tomarán medidas contra los buques que infrinjan esta norma".

El comunicado ha llegado apenas unas horas después de que el Centro de Seguridad Marítima de Omán compartiera en redes "algunas directrices para los buques que transitan por el estrecho de Ormuz en el corredor habilitado por el Sultanato de Omán en coordinación con la Organización Marítima Internacional".

"El corredor es una vía transitoria para facilitar el paso de buques por el estrecho de Ormuz", ha señalado el MSC, que atribuye a la ruta una distancia de 62,2 millas náuticas (unos 115,2 kilómetros).

Este intercambio de pareceres se produce menos de dos días después de que Mascate y Teherán pactaran crear un grupo de trabajo conjunto para lograr un acuerdo sobre al "futura administración de la navegación" a través del estrecho de Ormuz, incluidas "discusiones" con Estados costeros del golfo Pérsico y "otras partes relevantes", antes de insistir en sus "derechos soberanos" sobre este estratégico paso.