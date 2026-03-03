Irán defiende su política de buena vecindad y que sus ataques son defensivos y contra objetivos militares de EEUU

El portavoz de Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, en rueda de prensa desde Teherán. - Europa Press/Contacto/Sha Dati

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han defendido este martes que Teherán busca relaciones de "buena vecindad" con "todos los países" de Oriente Próximo, recalcando que la guerra "no es solo contra Irán, sino contra la región y el mundo islámico" y que sus ataques son "defensivos" y se limitan a objetivos militares estadounidenses.

En medio de las represalias tomadas por la República Islámica contra prácticamente todos los países del Golfo, en respuesta a los ataques masivos de Estados Unidos e Israel, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, ha señalado que los países de la región "deben saber que esta guerra no es solo contra Irán, sino contra la región y el mundo islámico".

"Deben examinar cuidadosamente los acontecimientos de las últimas décadas para comprender cómo este proceso nos ha traído hasta aquí", ha recalcado.

Baqaei ha defendido que las acciones iraníes tienen como objetivo lugares que "son el origen y el punto de partida de los ataques contra Irán". "Este es un principio del Derecho Internacional. Hemos sido objeto de agresión militar y tenemos el derecho y el deber de defendernos", ha señalado.

Las acciones de Irán son "defensivas" y se limitan a "las bases militares de Estados Unidos", ha subrayado, para recalcar que no representan una "hostilidad del pueblo iraní hacia los pueblos de la región".

"Nuestra acción defensiva no está dirigida contra ningún país de la región. La integridad territorial y la soberanía nacional de todos y cada uno de los países de la región son respetadas por nosotros", ha expuesto, denunciando que Estados Unidos utiliza el territorio de países vecinos y países musulmanes para realizar "agresiones militares" contra otro país musulmán durante el mes sagrado de Ramadán.

Desde una de las escuelas dañadas durante los bombardeos de Estados Unidos e Israel en la ofensiva a gran escala contra Irán, el portavoz de Exteriores iraní ha reiterado que la "política fundamental" de Teherán pasa por "la buena vecindad y la continuación de buenas relaciones con todos los países vecinos".

"Encuentren otro país en la región que haya hecho tanto por elevar la posición de los países de la región y de la región en su conjunto", ha explicado, reiterando que Teherán ha situado la región como "facilitadora del diálogo" con Estados Unidos, tras defender que ha insistido en que Omán y "otros países de la región" intervengan en los procesos diplomáticos.

Con todo, Baqaei ha reivindicado en pleno ataque militar contra la República Islámica que "este período pasará" y que Irán "saldrá de esta prueba histórica con orgullo".