Irán denuncia 50 muertos y más de 500 heridos en los ataques de EEUU de las últimas semanas

Archivo - Ambulancia en Irán (archivo) - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Salud iraní ha informado este sábado de al menos 50 muertos como consecuencia de los ataques lanzados por Estados Unidos sobre el país durante las últimas semanas, aproximadamente desde el primer cruce de ataques tras la firma, el pasado 17 de junio, del memorándum de entendimento entre ambos países.

"En los ataques aéreos más de 500 personas han resultado heridas y 50 han recibido martirio", ha explicado un portavoz del Ministerio, Hosein Kermanpur, en un comunicado publicado en redes sociales.

Entre los fallecidos ha contabilizado a cinco mujeres y dos menores de edad y entre los heridos, 32 mujeres y 18 menores de edad, ha añadido. Entre los heridos se han realizado 28 intervenciones quirúrgicas y 460 de ellos han recibido ya el alta. Otros 37 continúan hospitalizados.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció este pasado viernes una nueva oleada de bombardeos sobre territorio iraní, la séptima noche consecutiva de operaciones militares contra la República Islámica. Irán ha respondido en las últimas horas con ataques contra posiciones militares de EEUU e infraestructura en Kuwait, Jordania y Bahréin.

Esta nueva escalada se produce pese al memorando suscrito por Irán y Estados Unidos con el objetivo de poner fin al conflicto desencadenado el 28 de febrero.

Sin embargo, desde el 8 de julio Washington ha reanudado los ataques contra territorio iraní, acciones justificadas por el CENTCOM como represalias por las acciones atribuidas a Teherán contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

En respuesta, Irán ha lanzado ataques contra instalaciones militares estadounidenses en varios países de Oriente Próximo, acusando a Washington de incumplir el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre ambas partes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el pasado 9 de julio que dicho alto el fuego había dejado de estar vigente y advirtió de que la campaña militar proseguirá durante esta semana, asegurando que, si Teherán rechazaba retomar las conversaciones, la siguiente fase de la ofensiva incluiría ataques contra infraestructuras como centrales eléctricas y puentes.