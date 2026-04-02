Irán denuncia un ataque contra la sede del Instituto Pasteur en Teherán en la ofensiva de EEUU e Israel

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Las autoridades de Irán han denunciado este jueves un ataque contra la sede del Instituto Pasteur en Teherán, la capital, en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país centroasiático, incidiendo en que este episodio supone una violación de los principios del Derecho Internacional Humanitario.

"El ataque contra el Instituto Pasteur de Irán --un pilar centenario de la salud mundial y miembro de la Red Internacional Pasteur-- constituye un ataque directo a la seguridad sanitaria internacional", ha señalado Hosein Kermanpour, portavoz del Ministerio de Sanidad iraní, en redes sociales.

En este sentido, ha reclamado a la Organización Mundial de la Salud (OMS), al Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) y a los organismos internacionales en materia de salud que "condenen este ataque, evalúen los daños y apoyen la reconstrucción".

Kermanpour ha incidido así en que este caso representa una violación de los Convenios de Ginebra y los principios del Derecho Internacional Humanitario.

ATAQUE "CRUEL Y DESPRECIABLE"

A estas denuncias se ha sumado el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baqaei, quien ha tachado de "desgarrador, cruel, despreciable y absolutamente indignante" el ataque cometido contra el Instituto Pasteur.

Ha recordado que el centro de investigación y salud pública es el "más antiguo y prestigioso de Irán y de todo Oriente Próximo", y que fue fundado en 1920 tras un acuerdo entre Teherán y el propio Instituto Pasteur de París.

"Esto no es simplemente otro crimen de guerra cometido como parte de una guerra ilegal, es un ataque bárbaro contra los valores humanos fundamentales", ha denunciado Baqaei.

Teherán lamenta el ataque contra la sede en Irán de la red internacional fundada en Francia para contribuir a la prevención y el tratamiento de enfermedades, mediante la investigación, la enseñanza y acciones de salud pública. El de Irán forma parte de la comunidad de 30 centros diseminados por el mundo en el marco de la fundación Pasteur.