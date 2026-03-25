Irán denuncia ataques contra instalaciones civiles y pide a la OMS proteger a los sanitarios de futuras agresiones

Archivo - El embajador y representante permanente de Irán ante Naciones Unidas en Génova, Ali Bahreini, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Siavosh Hosseini - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El embajador y representante permanente de Irán ante Naciones Unidas en Génova, Ali Bahreini, ha remitido este martes una carta a la Organización Mundial de la Salud (OMS) donde denuncia varios ataques contra infraestructuras sanitarias, petroleras y nucleares en su país, que ponen en peligro a civiles y profesionales de la salud, por lo que ha pedido la condena del organismo ante esas agresiones "deliberadas" así como la protección del sector ante futuras ofensivas.

"Con relación a las agresiones perpetradas por el régimen israelí y Estados Unidos contra Irán, debo recordar una vez más que, como consecuencia de estos ataques armados ilegales y no provocados, miles de civiles inocentes, incluidos niños y mujeres, han perdido la vida en las últimas tres semanas", ha lamentado Bahreini en la referida misiva, sumando en ella "graves daños" a "numerosas infraestructuras e instalaciones civiles, especialmente del sector sanitario".

De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Salud de Irán, el embajador del país centroasiático ha señalado que, por cuenta de la "premeditada e injustificada guerra librada por el régimen israelí y Estados Unidos", al menos 21 sanitarios han perdido la vida y otros 108 han resultado heridos. A ellos se suman 13 niños menores de cinco años que han sido registrados en el balance de víctimas --aunque sin especificar si han resultado muertos o heridos--, amén de los "graves" daños sufridos en 40 centros médicos, de los cuales siete son hospitales que han sido "evacuados" y ya no están operativos.

Concretamente, el diplomático se ha referido al Hospital Imam Ali, en la ciudad de Andimeshk, en el suroeste de Irán, el cual, ha asegurado, "fue deliberadamente atacado dos veces" durante el Año Nuevo iraní; así como al Instituto Pasteur, que ha sufrido "serios e irreparables daños". Todo ello unido, según datos de la Media Luna Roja iraní citados por el diplomático, a la destrucción de 81.000 instalaciones civiles, entre ellas 498 escuelas y 17 centros de esta última organización.

Ante esta coyuntura, Bahreini ha hecho un llamamiento "urgente" a la OMS a que "condene enérgicamente" los "deliberados ataques contra infraestructuras sanitarias civiles", así como a "adoptar todas las medidas necesarias para proteger al personal sanitario y a los centros médicos de nuevos ataques.

Por otra parte, el embajador iraní ha aludido a "varios" ataques contra instalaciones de almacenamiento de petróleo en Teherán, capital del país centroasiático, lo que, ha subrayado, "dadas sus graves consecuencias sobre la salud y el medio ambiente" constituyen "un claro caso de crímenes contra la humanidad".

"Se espera que la OMS, de conformidad con su mandato, investigue este asunto y facilite información precisa y bien documentada sobre estos ataques", ha espetado el representante de Irán en Ginebra agregando que las instalaciones nucleares sometidas a las salvaguardas del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) en Natanz, en el centro del país, "han sido objeto de nuevos deliberados ataques en los últimos días".

Con respecto a la denuncia sobre estos últimos ataques contra la instalación nuclear de Natanz, el diplomático iraní ha zanjado que "tales acciones suponen un grave peligro, ya que pueden provocar un desastre radiológico y poner en peligro la vida de la población civil en Irán y en toda la región".