Irán denuncia como un "crimen de guerra" el ataque a una sinagoga en el centro de Teherán

Archivo - El portavoz de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei - Europa Press/Contacto/Shadati - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han denunciado el bombardeo efectuado este martes sobre una sinagoga situada en la capital, Teherán, como un "crimen de guerra", criticando que el ataque perpetrado contra el templo durante la festividad de la Pascua judía proceda de quien "se presenta erróneamente como representante de los judíos", en alusión a Israel.

"Esta mañana, la sinagoga de Rafi Niya, situada en el corazón de Teherán, fue atacada por un régimen que se presenta erróneamente como representante de los judíos; la sinagoga, de 70 años de antigüedad, fue destruida", ha denunciado en redes sociales el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, agregando que la Torá fue "profanada".

"El ataque a la sinagoga de los judíos iraníes, al igual que los ataques contra mezquitas, iglesias, escuelas, hospitales, zonas residenciales e infraestructuras industriales y manufactureras en Irán, es un crimen atroz que atenta contra la propia existencia, identidad y civilización del pueblo iraní", ha señalado.

Baqaei, que también ha tachado el bombardeo de "crimen de guerra", ha querido recordar la diversidad religiosa del país asiático, afirmando que "musulmanes, zoroastrianos, armenios, asirios, judíos, caldeos... todos somos hijos de una misma patria: Irán". "Irán, con todas sus religiones y etnias, se ha erigido como un solo puño contra la salvaje agresión estadounidense-israelí", ha defendido el representante de la República Islámica.

La sinagoga Rafi Nayi ha quedado "destruida" por el ataque, según las informaciones recogidas por la cadena de televisión pública iraní, IRIB, y difundida por otros medios del país. Las fotografías y vídeos publicados permiten ver a trabajadores de los equipos de emergencia entre los escombros del edificio, así como libros sagrados tirados entre los mismos.

La agencia iraní de noticias Mehr ha resaltado que la sinagoga fue destruida tras un ataque contra un edificio residencial adyacente, que habría sufrido igualmente graves daños materiales, sin que Teherán se haya pronunciado sobre posibles víctimas.

Las autoridades de Irán han confirmado más de 2.000 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra su territorio, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.