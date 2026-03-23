Irán denuncia la muerte de cuatro miembros de una misma familia en un bombardeo en el norte del país

Archivo - Ambulancia en Irán (archivo) - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas de una familia de cinco miembros han muerto este lunes en un ataque de Estados Unidos e Israel en Naser, en la región de Tabriz, en el norte de Irán.

"Cuatro miembros de una familia de cinco han muerto en el ataque del enemigo sionista-estadounidense en Naser, en Tabriz", ha informado la radiotelevisión pública iraní, IRIB.

La televisión ha emitido imágenes de la familia y de una niña de unos tres años que habría sobrevivido al ataque y que identifica como Helma Mazum.

El ataque se produjo a las 3.20 horas de la madrugada en una zona residencial de Tabriz. Una hermana, un hermano y los padres de la niña habrían muerto en el mismo.