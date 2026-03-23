Irán denuncia la muerte de cuatro miembros de una misma familia en un bombardeo en el norte del país

Sigue en directo la última hora de la guerra en Irán

Archivo - Ambulancia en Irán (archivo)
Archivo - Ambulancia en Irán (archivo) - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo
Europa Press Internacional
Actualizado: lunes, 23 marzo 2026 19:20
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MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas de una familia de cinco miembros han muerto este lunes en un ataque de Estados Unidos e Israel en Naser, en la región de Tabriz, en el norte de Irán.

"Cuatro miembros de una familia de cinco han muerto en el ataque del enemigo sionista-estadounidense en Naser, en Tabriz", ha informado la radiotelevisión pública iraní, IRIB.

La televisión ha emitido imágenes de la familia y de una niña de unos tres años que habría sobrevivido al ataque y que identifica como Helma Mazum.

El ataque se produjo a las 3.20 horas de la madrugada en una zona residencial de Tabriz. Una hermana, un hermano y los padres de la niña habrían muerto en el mismo.

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