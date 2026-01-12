Irán denuncia que las protestas derivaron en violencia para dar una "excusa" a Trump para intervenir

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, durante una rueda de prensa en la capital de Líbano, Beirut, el 9 de enero de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha denunciado este lunes que las manifestaciones contra la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida derivaron en violencia para dar una "excusa" a Estados Unidos para intervenir, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya amenazado con hacerlo ante la represión de las movilizaciones.

Araqchi ha sostenido durante un encuentro con diplomáticos extranjeros que los primeros días de las protestas, "entre el 28 y el 30 de diciembre", fueron "totalmente pacíficas" y tuvieron como objetivo "expresar opiniones, algo que es un derecho natural". "El Gobierno inició un diálogo", ha sostenido, antes de subrayar que estas movilizaciones "prácticamente habían terminado tras tres días".

"Desde el 8 de enero hacemos frente a una fase totalmente nueve y diferente", ha dicho el jefe de la diplomacia iraní, quien ha afirmado que a partir de esta fecha "se registró la llegada de agentes y grupos terroristas a los lugares de las protestas". "Presenciamos la llegada de armas a las manifestaciones", ha explicado.

"Estaba totalmente claro que había planes para sacar a los manifestantes de su camino y generar caos social", ha apuntado, al tiempo que ha reseñado que "agentes armados" abrieron fuego contra agentes y civiles. "Su objetivo era aumentar la cifra de muertos en las protestas porque Trump dijo que intervendría si aumentaba la cifra de fallecidos", ha esgrimido.

Araqchi ha incidido en que las autoridades cuentan con pruebas sobre "disparos efectuados contra las fuerzas de seguridad para aumentar el número de víctimas, que es lo que quiere Trump", según ha recogido la agencia iraní de noticias Student News Agency.

Así, ha subrayado que "muchos de los muertos en los últimos días fueron tiroteados por la espalda por terroristas", quienes "han cometido actos de violencia al estilo de Estado Islámico", incluidas "decapitaciones de varios agentes". "Algunos fueron quemados vivos. Han incendiado instalaciones públicas, edificios gubernamentales, comisarías, tiendas y viviendas", ha lamentado.

"Hay muchas pruebas sobre una interferencia extranjera que serán presentadas al público y a la comunidad internacional", ha adelantado Araqchi, quien ha resaltado que "muchos elementos terroristas fueron arrestados en posesión de armas". "Sus confesiones serán publicadas pronto", ha agregado.

Por otra parte, ha destacado que el país atraviesa ahora una tercera fase, que arrancó el 10 de enero, y que ha derivado en que "la situación esté bajo control", después de que una organización no gubernamental HRANA, fundada en 2005 y con sede en Estados Unidos, cifrara en más de 500 los muertos durante las protestas.

UNICEF PIDE PROTEGER A LOS NIÑOS

Por su parte, el director general del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para Oriente Próximo y Norte de África, Edouard Beigbeder, se ha mostrado "muy preocupado" por "las continuas noticias sobre niños y adolescentes muertos y heridos en medio de los disturbios públicos que se están produciendo en Irán".

"UNICEF pide que se proteja a todos los niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de violencia y daño. Deben estar protegidos de cualquier acción que ponga en peligro su vida, su libertad o su bienestar físico y mental", ha dicho, antes de trasladar sus condolencias a los familiares de los fallecidos y los heridos.

En esta línea, ha destacado que "las autoridades iraníes, las personas que participan en las protestas, las comunidades y las familias deben tomar todas las medidas necesarias para proteger a los niños y niñas". "Las fuerzas de seguridad deben abstenerse de utilizar una fuerza innecesaria o desproporcionada", ha reclamado.

"Los niños, niñas y adolescentes no deben encontrarse en situaciones que los pongan en peligro o los priven de su libertad. De conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño, debe respetarse y salvaguardarse el derecho a la vida de todos los niños, niñas y adolescentes", ha zanjado Beigdeber.

Las protestas de los últimos días están marcadas además por un corte del servicio de Internet por parte de las autoridades de Irán, que supera ya las 84 horas, según ha informado NetBlocks, una organización dedicada a dar seguimiento a la conectividad a nivel internacional, especialmente en contextos de conflicto o crisis.

La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes --con caídas históricas del valor de la moneda nacional, el rial--, está en el origen de las protestas, que se producen además en pleno aumento de las sanciones de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, con bombardeos incluidos como los del pasado junio, que mataron a más de 1.100 personas.