Irán derriba un dron "hostil" sobre el golfo Pérsico y pone a prueba un nuevo sistema de defensa aérea

Archivo - Bandera de Irán - LI MUZI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han informado este lunes de que han puesto a prueba un nuevo sistema de defensa antiaérea con el derribo de un vehículo aéreo no tripulado "hostil" sobre el golfo Pérsico, el cual ha caído "con éxito" en "aguas estratégicas" de la zona.

"En las últimas horas, el espacio del Golfo Pérsico fue testigo de una demostración del poderío defensivo de la República Islámica de Irán, donde los combatientes iraníes, al presentar los sistemas nuevos, derribaron con éxito un dron hostil sobre las aguas estratégicas del golfo Pérsico", han indicado, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Fars.

Asimismo, ha señalado que los "luchadores iraníes, que han desvelado este nuevo sistemas", han resuelto con "éxito" esta situación. "Esta operación, que se ha llevado a cabo mediante el empleo de un sistema con capacidades encubiertas, representa un mensaje claro y contundente por parte de Irán", recoge el texto.

"Esta es una señal para que ningún otro dron furtivo pueda penetrar en el cielo del golfo Pérsico. Esta acción permite reafirmar la soberanía y el control total de Irán sobre el espacio aéreo de la zona, así como de la preparación de las fuerzas iraníes para contrarrestar cualquier agresión", han sostenido. "Los detalles técnicos y operativos de este nuevo sistema hasta ahora permanecen en secreto", han zanjado.