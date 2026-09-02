Irán descarta un "incidente de seguridad" tras cuatro muertos en un atropello en una protesta progubernamental

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han descartado este miércoles un "incidente de seguridad" tras la muerte de cuatro personas a causa de un atropello durante una protesta progubernamental en la ciudad de Mashhad (noreste), incidente que han achacado a un accidente de tráfico.

El jefe de la Policía de Tráfico de la provincia de Razavi Jorasán, Mohsen Musa-Abadi, ha indicado que "el accidente en la autovía de Vaikabad tuvo lugar debido a que el conductor perdió el control del vehículo tras un ataque", antes de afirmar que tras ello chocó contra otro coche y arrolló a varios participantes en la concentración.

Asimismo, ha detallado que el conductor del vehículo, de unos 35 años, tenía "suspendido" el carné de conducir, antes de agregar que además pesaban sobre él "restricciones médicas" por su estado de salud, incluida falta de visión en uno de los ojos.

"Las investigaciones demuestran que este incidente no fue intencional ni un incidente de seguridad, y que la causa del mismo fue la pérdida de control del vehículo por parte del conductor", ha zanjado Musa-Abadi, tal y como ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.