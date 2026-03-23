Irán se desvincula del ataque con misiles contra la base de Diego García y habla de "falsa bandera" de Israel

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, durante una rueda de prensa en febrero de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Sha Dati

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán se ha desvinculado este lunes del supuesto ataque con misiles balísticos intercontinentales contra la base británico-estadounidense de Diego García, en el océano Índico, y ha apuntado a una "falsa bandera" que "incluso el secretario general de la OTAN se niega a respaldar", después de que Mark Rutte afirmara en una entrevista que "no puede confirmar" que Teherán lanzara este tipo de proyectiles.

"Que incluso el secretario general de la OTAN, quien es sabido que presiona a miembros de la Alianza para apaciguar a Estados Unidos y apoyar su guerra ilegal contra Irán, se niegue a respaldar la más reciente desinformación de Israel dice mucho: el mundo está agotado de estas desgastadas y desacreditadas cabeceras de 'falsa bandera'", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en un mensaje en sus redes sociales.

Según las informaciones publicadas el sábado por el diario estadounidense 'The Wall Street Journal', Irán habría lanzado dos misiles contra la citada base, de importancia estratégica y situada a unos 4.000 kilómetros de Irán. Así, uno de los misiles ha fallado en pleno vuelo y el otro había sido interceptado por un buque de la Armada estadounidense, sin que Teherán reivindicara la autoría de los lanzamientos.

Tras ello, la ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper, condenó los "imprudentes" ataques de Irán, mientras que el jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, aseguró que los proyectiles lanzados eran misiles balísticos intercontinentales que podrían alcanzar capitales europeas como Berlín, París y Roma.

Posteriormente, Rutte afirmó en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CBS que la OTAN "no puede confirmar" por ahora que los proyectiles lanzados fueran de ese tipo y recalcó que hay una investigación en marcha. "Lo que sabemos seguro es que (Irán) está cerca de tener esas capacidades. En el caso de Diego García, aún lo estamos analizando", sostuvo, tras volver a defender la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán.