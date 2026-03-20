Irán detiene a 25 personas por pasar a "redes hostiles" imágenes de "destrucción" de la ofensiva de EEUU e Israel

Archivo - Varios vehículos durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán (archivo) - -/IRGC/dpa - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han anunciado este viernes el arresto de 25 personas sospechosas de "difundir rumores" y enviar a "redes hostiles" imágenes de "destrucción" por la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

La Policía de la provincia de Azerbaiyán Occidental (noroeste) ha afirmado que "han sido arrestadas 25 personas responsables de propagar rumores y filmar la destrucción y enviarlo a redes contrarrevolucionarias".

"La Policía, con ojos alerta y voluntad de acero, considerará cualquier acción de este tipo como una muestra de actuación como soldado de a pie de los medios sionistas y responderá de forma decisiva", ha advertido, según ha recogido la cadena de televisión pública, IRIB.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

La ofensiva fue lanzada en medio de un nuevo proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.