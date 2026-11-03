Irán ejecuta a dos hombres acusados de matar en enero a cuatro policías durante las protestas antigubernamentales

Archivo - Un miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán en Teherán en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático (archivo) - Sobhan Farajvan / Zuma Press / Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han ejecutado este martes a dos hombres condenados por la muerte de cuatro miembros de las fuerzas de seguridad en un ataque armado en enero en la ciudad de Isfahán (centro) en el marco de las protestas antigubernamentales que estallaron a finales de diciembre en el país asiático.

Los condenados, identificados como Amirhosein Maleki y Amirhosein Ebrahimi, han sido ajusticiados a primera hora del día, después de que su sentencia fuera ratificada por el Tribunal Supremo de Irán, tal y como ha recogido el portal de noticias Mizan, vinculado al aparato judicial iraní.

La Fiscalía sostuvo que estos dos hombres participaron en un ataque armado en Isfahán que causó "extensos daños" en varios edificios públicos, llegando a incendiar varios de ellos, incluida una comisaría, y matando a cuatro policías.

Las autoridades han destacado que ambos fueron detenidos tras los sucesos y han agregado que durante las operaciones fueron incautadas numerosas armas, antes de agregar que fueron condenados por "corrupción en la tierra", que acarrea la pena de muerte en el país asiático.

Las autoridades iraníes han confirmado más de 3.100 muertos en las protestas --entre ellos 600 "terroristas" y más de 2.400 civiles y agentes de las fuerzas de seguridad-- y han responsabilizado a fuerzas externas de avivar la violencia en las manifestaciones con el fin de justificar una posible intervención de Estados Unidos como la ofensiva lanzada junto a Israel a finales de febrero contra el país asiático.

El propio presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció el 5 de abril que su Gobierno envió armas a manifestantes durante las protestas con la esperanza de fomentar un levantamiento contra las autoridades, lo que llevó a Teherán a subrayar que estas palabras suponen un espaldarazo a la versión oficial sobre la implicación de personas armadas en las movilizaciones.

Por su parte, una comisión de investigación de Naciones Unidas afirmó el 17 de septiembre que las autoridades iraníes reprimieron las protestas antigubernamentales de una forma que puede describirse como "un ataque sistemático y generalizado" contra la población civil, por lo que podrían ser considerados como crímenes contra la humanidad.