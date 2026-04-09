Irán eleva a más de 3.000 los muertos por la ofensiva de EEUU e Israel

Daños en la Universidad Tecnológica Sharif a causa de un bombardeo en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán (archivo) - Europa Press/Contacto/Sobhan Farajvan

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han elevado este jueves a más de 3.000 los muertos a causa de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, una cifra facilitada un día después de la entrada en vigor de un acuerdo temporal de alto el fuego de dos semanas, mediado por Pakistán.

"Hemos documentado más de 3.000 mártires en ataques enemigos en todo el país", ha dicho el jefe de la Organización de Medicina Forense de Irán, Abbas Masyedi Arani, antes de subrayar que "cerca del 40% de los cadáveres no han podido ser identificados debido al tipo de armas usadas por el enemigo".

Asimismo, ha recalcado que el organismo que encabeza está ya notificando a los familiares de las víctimas y trabajando para entregar "cuanto antes" los cadáveres de los "mártires" a sus seres queridos, según ha recogido la agencia iraní de noticias ILNA.

La ofensiva fue lanzada en medio de las negociaciones indirectas --mediadas por Omán-- entre Estados Unidos e Irán para intentar lograr un nuevo acuerdo nuclear. Está previsto que las delegaciones de Teherán y Washington inicien contactos este viernes para intentar avanzar hacia un acuerdo definitivo que ponga fin al conflicto.