Irán y Francia abordan la situación en torno al memorando de entendimiento firmado por Teherán y Washington

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi (archivo) - Foad Ashtari / Zuma Press / Europa Press / Contact

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de Irán y Francia han abordado en las últimas horas la situación en torno al memorando de entendimiento firmado entre Teherán y Washington para avanzar hacia la paz en Oriente Próximo, en medio de las informaciones contradictorias sobre un posible encuentro entre las partes este martes en Qatar para abordar el proceso.

Los ministros de Exteriores de Irán y Francia, Abbas Araqchi y Jean-Noel Barrot, han mantenido una conversación para "intercambiar opiniones sobre los últimos acontecimientos regionales e internacionales", según un comunicado publicado por el jefe de la diplomacia iraní a través de redes sociales.

Así, ha señalado que también han tratado "las cláusulas del memorando de entendimiento de Islamabad y el proceso de su aplicación, con el objetivo de poner fin a la guerra impuesta por Estados Unidos y el régimen sionista contra Irán", sin que Francia se haya pronunciado por ahora sobre la conversación.

Por su parte, el ministro de Defensa de Irán, Mayid ibn al Reza, ha trasladado a su homólogo de Qatar, Saud bin Abdulrahman al Thani, que Teherán "confía en los hermanos, no en el enemigo", por lo que "el dedo está en el gatillo" para "dar una respuesta apropiada a cualquier violación de las cláusulas del alto el fuego".

Así, ha subrayado que "el estrecho de Ormuz no debe ser explotado por países de fuera de la región" y ha insistido en que "la presencia de fuerzas enemigas no solo no da seguridad, sino que incrementa los malentendidos, la desconfianza y la inseguridad", según ha informado la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

"El apoyo de Estados Unidos a los crímenes del régimen sionista en Gaza, Siria, Líbano, Qatar e Irán ha propiciado la continuidad de la vida y la arrogancia de este régimen, cuya existencia y supervivencia dependen de la creación de crisis y tensión en la región", ha zanjado Ibn al Reza.

Las conversaciones han tenido lugar entre las dudas en torno a una posible reunión en Doha entre Estados Unidos e Irán, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya insistido en que tendrá lugar, entre negativas desde Teherán, en medio de las tensiones sobre la aplicación del memorando de entendimiento y los últimos enfrentamientos del fin de semana.