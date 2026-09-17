Irán impide el paso a un petrolero con bandera de Togo que trataba de pasar "ilegalmente" por Ormuz

Archivo - El Ejército iraní realiza maniobras militares en aguas del sur de Irán - Iranian Army Office / Zuma Press / Europa Press
MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado este jueves de que sus fuerzas han detenido a un petrolero con bandera de Togo, que ha registrado un incendio, mientras trataba de cruzar "ilegalmente" el estrecho de Ormuz.
La Armada iraní ha señalado que el buque en cuestión es el petrolero 'Trend', con bandera del país africano, que "alcanzado y detenido tras incendiarse" mientras navegaba intentando atravesar "ilegalmente" el paso de Ormuz.
En un comunicado difundido en redes sociales, ha asegurado que la embarcación trató de llevar a cabo su objetivo "con la instigación y el engaño del Ejercito estadounidense" y ha amenazado con la "destrucción" de todo buque que intente cruzar "ilegalmente" por el citado paso.
Poco antes, el centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha informado de un "incidente de seguridad" en aguas del estrecho, a 16 millas naúticas (cerca de 30 kilómetros) al noreste de Jasab, Omán.
El organismo, vinculado a la Armada británica, ha emitido una alerta de "ataque" en sus redes sociales, que no ha dejado víctimas entre la tripulación ni "impacto ambiental".
"Las autoridades están investigando. Se recomienda a los buques que transiten con precaución e informen al UKMTO sobre cualquier actividad sospechosa", ha agregado.