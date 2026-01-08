Irán incauta un buque extranjero acusado de trasladar más de 360.000 litros de combustible de contrabando

Archivo - Bandera de Irán en la capital, Teherán (archivo) - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo
MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de Irán han anunciado este jueves la incautación de un buque con bandera extranjera que trasladaba más de 360.000 litros de combustible de contrabando, en lo que Teherán describe como una de las mayores operaciones en este campo en la historia del país centroasiático.
El comandante de la Guardia Fronteriza de Juzestán, Hoyat Sefidpust, ha apuntado que la operación ha sido llevada a cabo en aguas territoriales iraníes, concretamente frente a las costas de Abadán, antes de agregar que "el buque extranjero entró ilegalmente" en la zona, según ha informado la agencia iraní de noticias Mehr.
Así, ha subrayado que este buque, cuya bandera no ha trascendido, era "nudo central de una red organizada dedicada al contrabando de combustible". "Durante las inspecciones, los guardias fronterizos hallaron 363.000 litros de combustible de contrabando", ha apuntado.
Sefidpust ha detallado que un total de once personas han sido detenidas por su presunta implicación en la red y ha reiterado que las acciones de seguridad contra el tráfico de combustible "es una prioridad". "Cualquier acción contra los intereses nacionales recibirá una respuesta firme y disuasiva", ha zanjado.
Irán ha llevado a cabo durante los últimos años decenas de incautaciones de barcos, una de las principales rutas de tráfico marítimo del mundo, argumentando que transportaban combustible de contrabando y alegando violaciones de la normativa de navegación marítima.