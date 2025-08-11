Irán incauta un petrolero extranjero cerca del estrecho de Hormuz y detiene a sus 17 tripulantes

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han anunciado este lunes la incautación de un buque extranjero cargado con petróleo de contrabando que se encontraba cerca del estrecho de Hormuz y ha detenido a su tripulación, formada por 17 miembros, de quienes no ha especificado su nacionalidad.

La Policía Fronteriza de Irán ha explicado que el buque, que cargaba con más de dos millones de litros de combustible, ha sido incautado en las proximidades del puerto de la ciudad costera de Jask, en la provincia de Hormuz, en el sureste del país centroasiático.

El comandante de la Policía Fronteriza, Ahmed Ali Gudarzi, ha indicado que los agentes desplegados "descubrieron con información de Inteligencia que grandes redes de contrabando de combustible planeaban robar una cantidad significativa de combustible a 37 kilómetros de (la ciudad) Kuk e Mobarak utilizando un petrolero llamado 'Phoenix' con bandera de un tercer país --las islas Cook--".

El valor estimado del combustible incautado es de 759.000 millones de riales iraníes (alrededor de 15,5 millones de euros), según ha recogido la agencia de noticias Mehr.