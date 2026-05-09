Irán ironiza con la desclasificación de archivos OVNI en EEUU y acusa a Trump de desviar la atención de Oriente Próximo

Montaje del presidente de EEUU, Donald Trump, compartido por la Embajada de Irán en Sudáfrica - EMBAJADA DE IRÁN EN SUDÁFRICA

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de Irán en Sudáfrica ha reaccionado con ironía al anuncio de la publicación de documentos previamente clasificados sobre objetos voladores no identificados (OVNI) por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos, una medida impulsada tras una orden del presidente estadounidense, Donald Trump.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la legación diplomática iraní ha calificado la decisión de Washington como un intento de "desviar la atención pública de la guerra contra Irán", en una publicación de tono satírico dirigida contra el mandatario norteamericano.

El comentario de la Embajada iraní, que va acompañado de un montaje en el se ve al mandatario norteamericano rodeado de extraterrestes, se produce después de que las autoridades estadounidenses hayan hecho públicos este viernes diversos archivos relacionados con objetos voladores no identificados, una cuestión que ha generado un amplio interés mediático y político en Estados Unidos en los últimos años.

El Departamento de Defensa ha abierto una página web (war.gov/UFO) donde el público puede estudiar ya los primeros 162 archivos relativos a estos incidentes. Una tarea, según la cartera dirigida por Pete Hegseth, "sin precedentes e histórica" que ha necesitado de la coordinación de "decenas de agencias" para examinar "decenas de millones de archivos que se remontan a muchas décadas en el pasado".