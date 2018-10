Irán.- Jamenei asegura que Irán no suplicará al mundo que le permita continuar con su programa nuclear

Actualizado 04/06/2007 17:17:59 CET

TEHERÁN, 4 Jun. (EP/AP) -

El máximo líder iraní, el ayatolá Ali Jamenei, aseguró hoy que su país no suplicará al mundo que le permita continuar con su programa de enriquecimiento de uranio.

En cambio, manifestó ante una multitud que conmemoraba el 18 aniversario de la muerte del ayatolá Ruholá Jomeini, que lideró la revolución islámica en 1979, que Irán nunca volverá atrás en su derecho a la energía nuclear.

"¿Debe la nación iraní suplicar por el derecho de explotación de la energía nuclear hasta que los países acepten que el país tiene derecho nuclear", se preguntó. Inmediatamente después contestó: "No. Este no es el camino para la una nación libre e independiente. Los derechos no pueden ser alcanzados mediante súplicas".

Los comentarios de Jamenei se producen un día después de que Irán afirmara que el contencioso por su programa nuclear podría resolverse en las próximas semanas si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no debatiera una nueva ronda de sanciones contra el régimen de los ayatolás y devolviera el caso a la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA).