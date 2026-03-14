Irán lanza una nueva oleada de bombardeos contra Israel y posiciones estadounidenses

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas iraníes han lanzado durante la noche una nueva oleada de bombardeos, nombrada como la 48 por las autoridades del país persa, contra objetivos estadounidenses en países del golfo Pérsico y contra varias zonas de Israel, después de que Trump anunciara el ataque contra la estratégica isla de Jark, fundamental para la exportación del petróleo iraní.

Según fuentes de la Guardia Revolucionaria de Irán recogidas por la agencia de noticias Fars, esta nueva ofensiva ha estado coordinada con el partido-milicia chií libanés Hezbolá en el norte de Israel. Asimismo, otros objetivos anunciados por Irán han sido bases militares de Estados Unidos en Qatar e Irak.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han emitido varios avisos a lo largo de la noche por la llegada de misiles de territorio iraní ante lo que han sonado las sirenas y han llegado mensajes de alerta a los dispositivos móviles de los israelíes afectados.

"Se pide a la población que sea responsable y actúe conforme a las instrucciones, ya que salvan vidas. Debe ingresar a las áreas protegidas al recibir la advertencia y permanecer allí hasta nuevo aviso", reza uno de los mensajes emitidos por FDI en redes sociales.

Las Fuerzas hebreas también ha informado a última hora del viernes del comienzo de varios ataques contra la región de Teherán y han avisado a los habitantes del complejo industrial en el oeste de la ciudad de Tabriz --próxima a la frontera con Armenia y Azerbaiyán-- que abandonaran la zona por futuros ataques contra la infraestructura del lugar.

"Estimados ciudadanos, por su seguridad y salud, les pedimos que abandonen inmediatamente la zona designada indicada en el mapa", han indicado las FDI adjuntando un mapa del objetivo.

Por su parte, las defensas de Qatar, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudí han tenido que hacer frente la llegada de drones y misiles sobre su territorio. Las autoridades de Dubái (EAU) han informado de un incidente causado por la caída de escombros de un edificio tras la interceptación de un ataque aéreo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado este viernes que el Ejército estadounidense ha efectuado un bombardeo sobre la estratégica isla de Jark, en Irán, si bien ha señalado que no ha atacado su infraestructura petrolera "por decencia".

La isla de Jark --de apenas 24 kilómetros cuadrados de extensión-- se ubica a 25 kilómetros al sur de la costa de Irán, en el golfo Pérsico, y se erige como uno de los puntos estratégicos fundamentales para el comercio de petróleo de la república islámica, permitiendo la exportación del 90% del crudo iraní.