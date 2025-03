Irán llevará a cabo una "exhaustiva" evaluación antes de decidir cómo responder a la carta de Trump

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha asegurado este jueves que llevará a cabo una "exhaustiva" evaluación antes de tomar una decisión sobre cómo responder a la carta escrita por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigida al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en la que le insta a la apertura de negociaciones sobre el programa nuclear y amenaza con una acción militar si no hay avances diplomáticos.

"Esta carta fue recibida anoche y actualmente está siendo revisada. Después de una evaluación y revisión exhaustivas, se tomará una decisión sobre cómo responder", ha explicado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, a través de un breve comunicado publicado por su oficina en su página web.

En la víspera, el jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araqchi, confirmó la recepción de la misiva a través del asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU) Anwar Gargash, después de indicar que la misiva no les había llegado "todavía" y que se estaban llevado a cabo acciones para que el enviado especial de un país de la región la entregara a las autoridades.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, rechazó las amenazas de Trump sobre su programa nuclear, después de que dejara caer la posibilidad de adoptar medidas militares en caso de que no haya un nuevo acuerdo por la vía diplomática. "Cuando me amenazas, no quiero negociar contigo. Haz lo que te dé la gana", dijo. Además, el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, afirmó que volver a negociar un posible acuerdo nuclear con el Gobierno de Estados Unidos "solo acarreará sanciones más duras" contra Teherán, mientras que describió los últimos movimientos de Washington como un "engaño".

Trump retiró de forma unilateral en 2018 a Estados Unidos del histórico acuerdo nuclear firmado con Irán tres años antes e impuso una batería de sanciones contra Teherán que llevaron al país a reducir sus compromisos con el pacto hasta la vuelta de Washington al cumplimiento de sus cláusulas. Desde su regreso a la Casa Blanca, ha vuelto a activar una amplia batería de sanciones, algo criticado por el Gobierno iraní.