Irán niega negociaciones con EEUU y atribuye el anuncio de Trump a un intento de manipular el precio del petróleo

Archivo - El presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf (archivo) - Europa Press/Contacto/Shadati - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, ha negado este lunes que haya ninguna negociación con Estados Unidos y ha atribuido el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la inminencia de un acuerdo con Teherán.

"No ha habido ninguna negociación con Estados Unidos. Utilizan las noticias falsas para manipular los mercados financieros y del petróleo y salir así del atolladero en el que están atrapados Estados Unidos e Israel", ha afirmado Qalibaf en un mensaje publicado en redes sociales.

Qalibaf ha planteado que "el pueblo iraní demanda un castigo completo y con arrepentimiento de los agresores". "Todas las autoridades iraníes apoyan firmemente a su líder supremo y al pueblo hasta que se logren sus objetivos", ha añadido.

Qalibaf responde así a las declaraciones de Trump a la prensa en las que afirmó que su Administración ha mantenido "conversaciones muy sólidas" con Irán este domingo y que seguirán este lunes, tras apuntar que hay un "importante" consenso sobre los puntos para un eventual pacto con Teherán que ponga fin a la guerra.

"Hemos tenido conversaciones muy, muy sólidas. Veremos a dónde conducen. Tenemos puntos de acuerdo importantes. Yo diría que casi todos los puntos están acordados", ha señalado el presidente estadounidense en declaraciones a la prensa antes de viajar a un acto en Tennessee.

"Yo no llamé. Ellos llamaron. Quieren llegar a un acuerdo. Y nosotros estamos muy dispuestos a hacerlo", ha indicado, reiterando que cualquier pacto debe ser "bueno" e implicar que "no haya más guerras, ni más armas nucleares". "Ya no van a tener armas nucleares. Están de acuerdo con eso", ha indicado, recalcando que cualquier acuerdo debe contener ese punto.

Este mismo lunes, Trump ha anunciado el aplazamiento durante cinco días del ultimátum a Irán que terminaba el lunes y por el que exigía que Teherán permitiera el libre tránsito por Ormuz o, de lo contrario, atacaría sus centrales eléctricas.