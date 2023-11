Irán pide "acciones rápidas e inmediatas" de la ONU y el OIEA para "desarmar" a Israel

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Hosein Amirabdolahian - STR/dpa - Archivo

Afirma que las palabras de un ministro israelí sobre el posible uso de armas nucleares en Gaza muestra "su derrota ante la resistencia"



MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha reclamado este lunes a Naciones Unidas y el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) que adopten "acciones rápidas e inmediatas" para "desarmar" a Israel, tras las polémicas declaraciones de un ministro israelí sobre la posibilidad de lanzar "una bomba nuclear" contra la Franja de Gaza.

El ministro de Exteriores iraní, Hosein Amirabdolahian, ha subrayado la necesidad de "desarmar a este régimen salvaje y de apartheid" tras las palabras del ministro de Patrimonio israelí, el ultraderechista Amihai Eliyahu, al tiempo que ha subrayado que sus declaraciones "son una muestra de que el régimen ha sido derrotado por la resistencia".

Así, ha subrayado que "mañana sería tarde" y ha reiterado que "la Casa Blanca es totalmente responsable de este genocidio", en referencia a la ofensiva militar desencadenada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), según un comunicado publicado en la página web del Ministerio de Exteriores iraní.

Tras las declaraciones de Eliyahu, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se desmarcó de estas palabras y anunció la suspensión "indefinida" del titular de la cartera en las próximas reuniones ministeriales, si bien por el momento sigue en el cargo, en medio de las condenas por parte de varios países de la región.

Los ataques de Hamás dejaron cerca de 1.400 israelíes muertos y unos 240 secuestrados, mientras que las autoridades de la Franja, controlada por el grupo islamista, han cifrado en más de 9.700 palestinos muertos, entre los que hay 4.800 niños. Asimismo, en Cisjordania y Jerusalén Este las operaciones del Ejército de Israel y los ataques de colonos han dejado 145 muertos desde el 7 de octubre.

Israel ha sido uno de los principales opositores a la restauración del acuerdo nuclear firmado en 2015 por Irán, gravemente dañado por la decisión de Estados Unidos de retirarse del mismo de forma unilateral en 2018, y ha advertido en numerosas ocasiones de que Teherán busca hacerse con armamento nuclear, algo desmentido por las autoridades iraníes.

Por su parte, el Gobierno iraní ha resaltado en varias ocasiones que Israel es el único país en Oriente Próximo con este tipo de armas y ha recordado que no es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear. Las autoridades israelíes mantienen una política de "ambigüedad nuclear" y no han confirmado oficialmente tener estas armas, si bien se considera que contaría con decenas o cientos de estas armas tras la revelación de su programa por parte de un antiguo técnico nuclear en los ochenta.