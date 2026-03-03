Irán pide a la UNESCO una misión de expertos para valorar los daños en el Palacio de Golestán en Teherán

Daños registrados en el Palacio de Golestán, Patrimonio Mundial de la UNESCO, tras un ataque en la capital iraní,Teherán - Tasnimnews / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno iraní ha pedido a la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que movilice una misión independiente de expertos para valorar los daños registrados recientemente en el Palacio de Golestán, catalogado como Patrimonio de la Humanidad, tras un bombardeo registrado en la capital, Teherán.

"Dado el excepcional valor universal del Palacio de Golestán y la importancia histórica del contexto urbano circundante, estos sitios requieren una evaluación técnica urgente, medidas de estabilización de emergencia e intervenciones de protección para evitar un mayor deterioro", reza una carta publicada por el Gobierno iraní en redes sociales dirigida al director general de la UNESCO, Jaled al Enani.

La misiva, fechada en la víspera, insta al organismo a enviar una misión independiente de expertos para evaluar "el alcance y la naturaleza de los daños". Asimismo, pide "coperación técnica y asistencia" para, entre otras cuestiones, elaborar planes de conservación de conformidad con las normas internacionales.

"La República Islámica de Irán reitera su plena disposición a cooperar estrechamente con la UNESCO y sus órganos consultivos para abordar este asunto urgente y garantizar la salvaguardia de este patrimonio irremplazable", asegura el texto.

Esto se produce después de que Teherán denunciara el lunes los daños materiales sufridos por el histórico edificio, construido originalmente durante la dinastía safávida, si bien sus principales características fueron agregadas en el siglo XIX, pasando a ser lugar de residencia de la dinastía Qayar.

El ministro de Cultura iraní, Reza Salehi Amiri, realizó una visita al lugar para analizar los daños tras la destrucción provocada por un bombardeo contra la plaza Arag, situada en la zona tapón de este lugar en la capital iraní, Teherán.

La UNESCO ya ha expresado esta misma semana preocupación por los daños sufridos en el Palacio de Golestán en Teherán, incluida la rotura de vidrieras, puertas y encofrados, recordando que los bienes culturales están protegidos por el Derecho Internacional.