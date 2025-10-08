Irán pone en libertad al turista franco-alemán Lennart Monterlos, detenido en junio

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El turista franco-alemán de 18 años Lennart Monterlos, que fue detenido en Irán el pasado mes de junio cuando realizaba un viaje en bicicleta, ha sido puesto este miércoles en libertad después de que un tribunal iraní lo absolviera el lunes de los cargos de espionaje.

Así lo ha confirmado el Ministerio de Exteriores de Francia, que ha indicado en un comunicado que se encuentra "de regreso con su familia en Francia". "Arrestado el 15 de junio en Irán, Monterlos estuvo detenido en Bandar Abbas", recoge el texto, en el que el Gobierno agradece "a todos aquellos que han trabajado para lograr su liberación".

"Exigimos a las autoridades iraníes la liberación inmediata de Cécile Kohler y Jacques Paris, quienes llevan más de tres años detenidos en Irán", ha indicado el Ministerio en relación con otros dos ciudadanos franceses que continúan encarcelados.

Por su parte, el presidente fracnés, Emmanuel Macron, ha aplaudido la medida y ha confirmado que Monterlos "finalmente es libre". "La nación comparte su alivio y el de sus seres queridos", ha aseverado en un mensaje difundido a través de redes sociales.

"Pienso también en Cécile Kohler y Jacques Paris, quienes siguen detenidos arbitrariamente en condiciones inhumanas en Irán. Deben ser liberados de inmediato", ha zanjado.

La detención de Monterlos fue confirmada en julio por el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, quien afirmó que el joven era sospechoso de "cometer un delito" y resaltó que la Embajada de Francia en Teherán había sido notificada sobre su situación.

Monterlos se convirtió así en el tercer francés detenido en Irán, junto con Kohler y Paris, detenidos en Irán en mayo de 2022 e imputados ya formalmente por presunto espionaje. Francia ha reclamado en numerosas ocasiones a Irán que libere a estas personas y ha denunciado que las acusaciones contra ellos son infundadas.