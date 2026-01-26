Irán presenta demandas contra EEUU e Israel ante organismos internacionales en relación con las protestas

Archivo - El jefe del aparato judicial de Irán, Gholamhosein Mohseni-Ejei, durante una reunión en la capital, Teherán, en diciembre de 2025 (archivo)- Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Las autoridades de Irán han anunciado este lunes la presentación de demandas ante organismos internacionales contra Estados Unidos, Israel y varios "grupos terroristas" por su presunta responsabilidad en los disturbios y muertes registradas durante las últimas semanas de protestas contra la crisis económica y el empeoramiento de la calidad de vida en el país.

El jefe del aparato judicial iraní, Gholamhosein Mohseni-Ejei, ha indicado que Estados Unidos e Israel son los "principales agentes" detrás de lo sucedido y ha recalcado que jugaron un papel "directo" en los incidentes, antes de subrayar que "no habrá indulgencia" con los responsables de la muerte de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.

"Los implicados de cualquier forma en los disturbios, ya sea como planificadores, instigadores, provocadores o perpetradores, deben, además de hacer frente al castigo legal, adoptar medidas para compensar los daños infligidos a propiedad pública y privada", ha explicado, según ha informado la cadena de televisión iraní Press TV.

Así, ha subrayado que "el criminal Estados Unidos" y "el régimen sionista" dieron apoyo financiero y militar a "terroristas" y "responsables de disturbios", en lo que argumenta que forma parte de "otra fase" de la guerra abierta en junio con la ofensiva lanzada por Israel contra el país, a la que posteriormente se sumó Estados Unidos.

Durante la jornada, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, ha remarcado que "la postura de Estados Unidos sobre el asunto de los Derechos Humanos es completamente engañoso", al tiempo que ha agregado que Washington "no oculta su agresión contra otros países por el petróleo y el saqueo de sus recursos".

"Lo dicen abiertamente", ha remarcado Baqaei, quien ha advertido de que Irán "confía en sus capacidades" a la hora de hacer frente a una posible agresión. "Seremos más capaces que nunca y daremos una respuesta exhaustiva a cualquier agresión", ha reiterado, ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible ofensiva.

Sin embargo, ha esgrimido que "la posición de Irán es clara" en este sentido. "Nunca hemos dado la bienvenida a una guerra. Nunca nos hemos alejado de la diplomacia y las negociaciones, algo que hemos demostrado con nuestras acciones", ha zanjado, tal y como ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Por su parte, una organización no gubernamental con sede en Estados Unidos ha elevado a más de 5.800 los muertos por la represión de las protestas, después de que las autoridades indicaran en un primer balance publicado esta semana que más de 3.000 personas habían fallecido en el marco de las movilizaciones.

Human Rights Activists in Iran ha afirmado en un comunicado que, según sus datos, 5.848 personas han muerto durante las protestas, antes de recalcar que otros 17.091 casos están siendo aún investigados. Además, ha afirmado que entre los muertos hay 5.520 manifestante --entre ellos 77 menores de edad--, 209 miembros de las fuerzas de seguridad y 42 civiles que "no participaban" en las movilizaciones.

Por último, ha apuntado que otras 7.804 personas han resultado heridas "de gravedad", mientras que 41.283 han sido detenidas, incluida la emisión de 240 "confesiones forzadas" por parte de personas arrestadas por las fuerzas de seguridad, en el marco de un bloqueo de Internet que se extiende ya desde hace más de dos semanas.