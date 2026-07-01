Irán promete castigar a los responsables de la muerte de Alí Jamenei

Imagen del líder supremo de Irán Alí Jamenei en una manifestación progubernamental en Teherán. - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Consejo de Seguridad de Irán, Mohamad Baqer Zolqadr, ha prometido este miércoles castigar a los responsables de la muerte del líder supremo de Irán Alí Jamenei, asesinado en los primeros ataques de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

"El expediente de la venganza por la sangre pura del gran Jamenei y de los mártires oprimidos de Irán permanece abierto, y quienes ordenaron y ejecutaron estos crímenes recibirán su merecido a manos de las fuerzas competentes, en el momento oportuno, que no tardará", ha asegurado Baqer Zolqadr, quien precisamente accedió al cargo en sustitución de Alí Lariyani, otra figura clave de la República Ismámica muerto en bombardeos israelíes en abril.

En este sentido, ha sostenido que "el puño cerrado" del líder supremo "en el momento de su ascensión", en referencia a su muerte, "es el símbolo perdurable de la doctrina de seguridad nacional".

Este mensaje llega cuando Irán se prepara para el funeral del líder supremo fallecido en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel, un evento que presenta como el "mayor acontecimiento nacional de la Revolución Islámica".

Los actos están previstos que comiencen el próximo 4 de julio en Teherán y se prolonguen durante seis días. La ceremonia comenzará ese sábado a las 6.00 horas (hora local) en Teherán con una ruta a seguir durante el fin de semana que recorrerá las principales vías de la capital.