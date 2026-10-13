Irán protesta ante Reino Unido por las "acusaciones infundadas" de Burnham sobre la base de Fairford

Archivo - Abbas Araqchi - Yousef Masoud / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Irán ha convocado este martes al embajador de Reino Unido en el país, Hugo Shorter, para protestar por las "acusaciones infundadas" vertidas por el Ejecutivo británico sobre el incidente de finales de septiembre en la base aérea de Fairford, después de que el primer ministro Andy Burnham haya apuntado directamente a la Guardia Revolucionaria iraní por un suceso investigado por la unidad antiterrorista de la Policía.

Desde la cartera de Abbas Araqchi han traslado al representante diplomático de Londres su "enérgica protesta" por lo que consideran una "actitud irresponsable y destructiva" hacia Teherán, según recoge la agencia de noticias iraní ISNA.

La queja llega un día después de que el 'premier' haya insistido en que las autoridades iraníes están detrás de lo que ha denominado como "complot terrorista" de la base de la Real Fuerza Área británica (RAF, por sus siglas en inglés) en Fairford.

La Policía antiterrorista ha detenido y posteriormente puesto en libertad bajo fianza a siete personas, después de que el 27 de septiembre se interceptaran tres furgonetas sospechosas cerca de las instalaciones.

"Puedo confirmar nuestra evaluación de que es muy probable que se haya coordinado en Irán, y que casi con toda seguridad haya sido dirigido por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán", señaló durante una sesión ante la Cámara de los Comunes.

Este mismo lunes, su ministro de Exteriores, Ed Miliband, anunció la imposición de sanciones contra Ruholá Bazghandi, jefe de operaciones de contraespionaje de la Guardia Revolucionaria, y Shahram Ali Reza Tamarzadé Jakki, acusado de trabajar para la Red Zindashti --un grupo delictivo detrás de numerosos actos de represión transnacional, entre ellos asesinatos en el exterior de Irán--.

Más de 50 personas han sido detenidas en Reino Unido durante el último año en operaciones relacionadas con Irán, un periodo marcado también por una serie de ataques incendiarios contra lugares de la comunidad judía en Londres, de acuerdo con jefe del servicio de Inteligencia interior británico (MI5), Ken McCallum.