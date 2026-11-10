Irán rechaza "categóricamente" las acusaciones de Francia sobre los ciberataques contra supermercados

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, en una imagen de archivo. - Stringer/dpa - Archivo

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha rechazado "categóricamente" este martes las acusaciones "infundadas y maliciosas" por parte de Francia sobre la supuesta responsabilidad de Teherán en un ataque informático contra frigoríficos en supermercados franceses que provocó la pérdida de toneladas de alimentos en el país europeo.

El Ministerio de Exteriores iraní ha expresado en un comunicado publicado en redes sociales su condena a "la manida política de lanzar acusaciones contra Irán", antes de resaltar que las mismas tienen como "objetivo evidente" el "desviar la atención pública de las políticas destructivas de Francia hacia Irán y Oriente Próximo".

"Se trata de un intento sumamente irresponsable y absurdo de dañar la imagen de Irán y entorpecer sus relaciones con otras naciones, cuyo único fin es complacer a Estados Unidos y al régimen sionista: los mayores infractores del Derecho Internacional a nivel mundial", ha sostenido la cartera.

Así, ha manifestado que Francia "no hace más que proyectar sus propios fracasos" al presentar estas "acusaciones sin fundamento contra Teherán", incluida "su incapacidad para atender las demandas de sus propios ciudadanos y su falta de respuesta ante las debilidades administrativas sistémicas".

"De hecho, parecen incapaces incluso de gestionar la temperatura de sus propios refrigeradores, y aun así pretenden trasladar la culpa a 'actores extranjeros' mediante estas descabelladas acusaciones", ha subrayado la cartera iraní, que ha reclamado a París que "dejen de despilfarrar enormes sumas de dinero en la injerencia en los asuntos de otras naciones" y que "destinen esos recursos a atender las necesidades de subsistencia y educación de su propia población".

Por último, el Ministerio de Exteriores de Irán ha hecho hincapié en que Teherán "no dudará en adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para salvaguardar sus intereses nacionales y su seguridad frente a tales acciones extranjeras ilícitas", antes de pedir a Francia que cumpla con sus "obligaciones internacionales".

El comunicado ha sido publicado un día después de que la Fiscalía de París anunciara la apertura de una investigación contra el líder del grupo iraní Shahid Kaveh, dependiente de la Guardia Revolucionaria, por su supuesto papel en el ataque informático en octubre que desconectó varios frigoríficos de supermercados franceses y provocó que se estropearan toneladas de alimentos.

"La sección de delitos informáticos de la Fiscalía de París abre una investigación judicial por cargos de ataques fraudulentos a un sistema automatizado de procesamiento de datos por parte de un grupo organizado y daños causados por medios peligrosos para las personas por parte de un grupo organizado", dijo la fiscal de París, Laure Beccuau, que agregó que "estos dos delitos se ven agravados por la circunstancia de haber sido cometidos con el objetivo de servir a una potencia extranjera, en este caso Irán".

Tras ello, el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, también ha atribuido a Teherán la "responsabilidad de este ataque". "Se trata de un ataque de una magnitud y una agresividad sin precedentes", alertó, después de que el Ejecutivo convocara al embajador iraní en París para presentar una protesta formal en línea con estas acusaciones.