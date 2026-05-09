Irán rechaza ante la ONU la propuesta de EEUU y Bahréin y les acusa de "distorsionar" al Consejo de Seguridad

Archivo - Partidarios del Gobierno ondean banderas nacionales durante una manifestación organizada por el Estado, en medio de un alto el fuego en el conflicto en el que están implicados Irán, Estados Unidos e Israel. - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, ha rechazado ante la ONU el proyecto de resolución elaborado conjuntamente por Estados Unidos y Bahréin sobre el estrecho de Ormuz, que ha calificado de "defectuoso", "parcial" y con "motivaciones políticas".

"(La resolución) afirma que sus acciones tienen como objetivo proteger la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y ha formulado acusaciones infundadas contra Irán. Los hechos sobre el terreno demuestran lo contrario. Las acciones de Estados Unidos contradicen flagrantemente sus objetivos declarados y solo han servido para intensificar las tensiones y profundizar la inestabilidad en la región", ha recogido la carta escrita por el embajador.

Teherán ha defendido su postura ante el Consejo de Seguridad y ha pedido a sus integrantes que no caigan en las "distorsiones" norteamericanas sobre el Derecho Internacional, acusando a Washington de aprovechar "cualquier intento para justificar la agresión o el uso ilícito de la fuerza". A su vez, desde la República Islámica confían en la diplomacia y han querido recordar que su postura "es clara".

"La única solución viable en el estrecho de Ormuz es el fin definitivo de la guerra, el levantamiento del bloqueo marítimo y el restablecimiento del paso normal", ha matizado.

Sobre un posible alto al fuego, durante la tarde de este viernes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha afirmado que espera recibir este viernes de Irán una respuesta a su última oferta de negociaciones, aunque no la da por sentada habida cuenta del repunte de hostilidades esta semana y sobre la que ha señalado a Teherán como único responsable.

De visita en Italia y el Vaticano, Rubio ha tratado en profundidad con los medios la actual situación en Irán. Sobre las negociaciones, primero, Rubio ha trasladado su expectativa de que la respuesta iraní "podría llegar hoy en algún momento" aunque en su opinión el sistema de Gobierno iraní "sigue estando muy fragmentado y algo disfuncional, así que eso podría ser un impedimento".