Irán reclama la liberación "inmediata" de Maduro tras ser capturado por EEUU en Venezuela

Archivo - Bandera de Irán en la capital, Teherán (archivo) - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha reclamado este lunes la liberación "inmediata" del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos durante un ataque lanzado el sábado contra el país sudamericano, y ha recalcado que los lazos con Caracas no cambiarán a raíz de estas acciones de Washington.

"Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, debe ser liberado de forma inmediata e incondicional", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien ha condenado de nuevo el ataque de Estados Unidos, que ha descrito de "acción peligrosa que viola el derecho fundamental de la soberanía nacional".

Así, ha recalcado que la ofensiva estadounidense "no puede justificarse bajo ninguna circunstancia" y ha alertado del riesgo de "descenso al caos y la anarquía" en el sistema internacional si no hay acciones contra este tipo de comportamientos, según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.

Baqaei ha hecho hincapié en que la promoción del discurso de "paz a través de la fuerza" supone "crear un mundo sin ley", al tiempo que ha insistido en que "el peligroso camino abierto por Estados Unidos en Venezuela podría afectar a todos los Estados, socavando los pilares del orden internacional".

Por otra parte, ha manifestado que la posición de Irán "no depende de individuos, sino de personas", y ha insistido en que "las relaciones con Venezuela y otros países se fundamenta siempre en el respeto mutuo, la independencia y los intereses comunes". "Seguirá siendo así en el futuro", ha apostillado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní.