Irán reitera su disposición a negociar con EEUU "el nivel y tipo de enriquecimiento" de uranio

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, durante una rueda de prensa el 13 de marzo de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Sha Dati - Archivo

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha reiterado este miércoles que está abierto a negociar con Estados Unidos "el nivel y tipo de enriquecimiento" de uranio en el marco de las conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo de paz, si bien ha subrayado que no renunciará a contar con un programa nuclear, que es parte de "sus derechos inalienables".

"Sobre el nivel y tipo de enriquecimiento (de uranio), Irán siempre ha dicho que es un asunto negociable, en el marco de las necesidades del país", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien ha insistido en que "los derechos inalienables de Irán, incluido el uso pacífico de la energía nuclear, son un derecho inherente bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y no pueden ser negados".

Así, ha manifestado en rueda de prensa que "incluso el director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) --en referencia a Rafael Grossi-- ha enfatizado que las afirmaciones sobre que Irán está a semanas o meses de hacerse con armas nucleares no son ciertas", según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.

Baqaei ha acusado a Estados Unidos de plantear "preocupaciones" sobre el programa nuclear iraní para contar con "una excusa para ejercer presión". "Estas contradicciones son graves e injustificables no solo para la opinión pública iraní, sino para la comunidad internacional", ha señalado Baqaei, quien ha hecho hincapié en que "el programa nuclear iraní ha sido confirmado en repetidas ocasiones por el OIEA, no solo como posición política, sino como un hecho".

En este sentido, ha sostenido que los contactos con Estados Unidos "no han llegado aún a la etapa de la toma de decisiones", al tiempo que ha explicado que "en cualquier entendimiento, incluido uno sobre el asunto nuclear, hay varios componentes y múltiples opciones".

"Debido al fracaso de Estados Unidos a la hora de cumplir sus compromisos en los procesos diplomáticos e incluso el hecho de que se hayan llevado a cabo acciones militares, muchos entendimientos previos fueron abandonados", ha explicado Baqaei, quien ha esgrimido que "está por ver si las negociaciones continúan y qué opción puede ser finalmente la base de un acuerdo".

Las palabras de Baqaei llegan después de que Estados Unidos haya reclamado a Irán una suspensión durante 20 años de sus trabajos de enriquecimiento de uranio de cara a lograr un acuerdo de paz, en un momento en el que las partes están sumidas en esfuerzos para mantener una segunda ronda de conversaciones tras los infructuosos contactos del sábado en la capital de Pakistán, Islamabad.

"Estados Unidos ha sugerido un mínimo de 20 años (para la suspensión de esos trabajos de enriquecimiento de uranio), con todo tipo de restricciones", han explicado fuentes conocedoras de la propuesta en declaraciones concedidas a Europa Press, rechazando así la posibilidad de que Estados Unidos pudiera acceder a cambio de ello a una retirada de sanciones, una exigencia de Irán, que defiende su derecho a realizar estas labores en línea con el TNP.

Las negociaciones celebradas en Pakistán entre Irán y Estados Unidos, que se saldaron sin acuerdo, tuvieron lugar apenas unos días después de que ambos países pactaran el 8 de abril un alto el fuego de 15 días para intentar lograr un pacto que ponga fin a la citada ofensiva, lanzada en medio de negociaciones entre Teherán y Washington para buscar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el país norteamericano abandonara unilateralmente en 2018 el firmado tres años antes.