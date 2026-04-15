El Consejo de Seguridad ruso afirma que EEUU e Israel podrían aprovechar las negociaciones para atacar Irán por tierra

Archivo - Marcha en Teherán en memoria del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad del Gobierno ruso ha advertido este martes de que "Estados Unidos e Israel podrían aprovechar las conversaciones de paz para preparar una operación terrestre contra Irán", apuntando a que los dos primeros no lograron "totalmente" sus objetivos militares, a las "interpretaciones diametralmente opuestas" sobre el significado del alto el fuego y a la situación del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

"Estados Unidos e Israel podrían aprovechar las conversaciones de paz para preparar una operación terrestre contra Irán, mientras el Pentágono continúa incrementando el número de tropas estadounidenses en la región", ha señalado el Consejo en un comunicado en el que asegura que "un grupo de asalto anfibio" de Estados Unidos tiene prevista su llegada al mar Arábigo "con la expiración del alto el fuego de dos semanas" acordado entre Washington y Teherán.

El citado organismo ha razonado sus suspicacias en "las interpretaciones diametralmente opuestas" sobre el alto el fuego que han transmitido las autoridades de ambos países. "Cada parte insiste en que sus términos sentaron las bases para la paz", ha señalado antes de argumentar que "ni Estados Unidos ni Israel lograron plenamente sus objetivos durante las operaciones militares".

"Además, la cuestión de garantizar el libre paso de los buques por el estrecho de Ormuz sigue siendo crítica y sin resolver", ha advertido el Consejo con respecto al tráfico marítimo en esta zona, restringido primero por Irán durante la guerra y limitado ahora por el cierre perimetral impuesto por Estados Unidos a todos los buques que naveguen desde o hacia puertos y costas iraníes.

Por otra parte, la entidad rusa ha indicado que, "actualmente, las autoridades iraníes mantienen el control" del país, donde "no se han producido los disturbios ni la inestabilidad interna que Washington y Tel Aviv esperaban". "Por el contrario, en medio de la intervención estadounidense e israelí, diversos grupos sociopolíticos en Irán se han unido en torno al gobierno central, mientras que las fuerzas de oposición más radicales se han ocultado (e) Irán aún posee una cantidad significativa de armamento".