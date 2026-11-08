Irán reitera su propuesta de plan de alto el fuego a EEUU una vez superadas las 'midterm'

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi (archivo) - Gavriil Grigorov/Kremlin Pool / Zuma Press / Europ

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha reiterado este domingo a Estados Unidos su propuesta de alto el fuego de aplicación en dos días tras las elecciones de mitad de mandato del pasado martes, en las que el presidente estadounidense, Donald Trump, sufrió un duro revés.

"Los votantes estadounidenses han elegido. Es el momento de que la Casa Blanca haga lo propio. Nuestra propuesta de dos días se mantiene: cumplid los requisitos, incluido el final de la guerra en todos los frentes, y veréis los resultados", ha planteado Araqchi en un mensaje publicado en redes sociales.

Por contra, plantea Araqchi, "elegid la guerra y ved cómo nuestros combatientes, alerta y curtidos en la batalla hacen llover el infierno", ha advertido.

La propuesta iraní, hecha pública a principios de noviembre, ofrece la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz en dos días una vez se cumplan con las condiciones: fin del bloqueo naval estadounidense, recuperación del comercio de petróleo, también para Irán, y alto el fuego en todos los frentes.