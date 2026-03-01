Irán reivindica su derecho a legítima defensa en el Consejo de Seguridad: "Diplomacia y agresión no pueden coexistir"

Reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU por el ataque conjunto de EEUU e Israel contra Irán - Europa Press/Contacto/Xie E

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeed Iravani, ha defendido nuevamente ante el Consejo de Seguridad que Teherán "seguirá ejerciendo su derecho inherente a la legítima defensa de manera decisiva, proporcionada, rápida y hasta que termine" la operación bautizada como Furia Épica, llevada a cabo entre Israel y Estados Unidos contra el país árabe, alegando que "diplomacia y agresión no pueden coexistir".

"La República Islámica de Irán ha declarado reiteradamente su compromiso con la diplomacia y la negociación; pero nunca se rendirá ante la presión, la coerción ni la fuerza. La diplomacia tiene reglas y principios y no puede coexistir con la agresión", ha expresado Iravani durante una reunión de emergencia del Consejo en la que ha presentado la "flagrante de agresión" de EEUU e Israel como "una guerra contra la Carta" de Naciones Unidas.

El diplomático iraní ha subrayado que se trata de "la segunda vez en los últimos meses" que Estados Unidos e Israel llevan a cabo una agresión "no provocada y premeditada" contra Irán, y ha rechazado "categóricamente" los argumentos esgrimidos por una y otra parte, así como por la comunidad internacional, para justificar lo que considera que es "un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad".

"EEUU ha intentado justificar la flagrante agresión distorsionando los hechos y basándose en información falsa (...). Las justificaciones presentadas hoy por el representante de los Estados Unidos --invocar un 'ataque preventivo'-- son ilegales y carecen por completo de fundamento jurídico", ha denunciado durante su alocución, recogida íntegramente por la agencia oficial de noticias Irna.

En la misma línea, ha repudiado las declaraciones emitidas por los representantes de potencias europeas como Reino Unido o Francia, a los que ha acusado asimismo de emplear afirmaciones --sobre el programa nuclear iraní-- "carentes de fundamento jurídico-fáctico".

Iravani se ha acogido a la prohibición del uso de la fuerza y al derecho "inherente y legítimo" de los Estados a defenderse, ambos contemplados en la Carta de la ONU, para reiterar que "Irán continuará ejerciendo su derecho a la legítima defensa con decisión y prontitud hasta que la agresión cese completa y claramente", pero siempre respetando "la soberanía y la integridad territorial de sus países vecinos".

Así las cosas, el representante iraní ha reclamado al Consejo de Seguridad que exija a Estados Unidos e Israel "el cese inmediato de su uso ilegal de la fuerza, incluidas cualquier amenaza explícita o implícita contra Irán, y exigir garantías vinculantes de no repetición", y que se asegure que ambas potencias asumen su "plena responsabilidad" por todos los daños --materiales y morales-- causados.

"Señor Presidente, permítame concluir con una verdad simple e innegable: Israel y Estados Unidos han atacado a Irán. Han violado el Derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas y deben rendir cuentas. El Consejo de Seguridad debe actuar ahora y detener de inmediato estos actos de agresión. El silencio es complicidad en este crimen", ha concluido su intervención el embajador iraní ante la ONU.