Irán reivindica un nuevo ataque contra un centro de datos de Amazon en Bahréin

Imagen de archivo del logo de Amazon. - Europa Press/Contacto/Weston Hancock

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado este viernes un nuevo ataque contra un centro de datos de la empresa estadounidense Amazon en Bahréin, el cual ha dicho haber "destruido" en represalia por los ataques perpetrados por Estados Unidos contra el país, donde han muerto cuatro personas en el último día.

Las Fuerzas Armadas iraníes "atacaron y destruyeron el centro de datos de la empresa estadounidense Amazon en Bahréin, que desempeña un papel fundamental en la recopilación de información para el Ejército estadounidense", ha afirmado la Guardia Revolucionaria en un comunicado difundido por la televisión estatal iraní.

Sin embargo, ni la compañía ni las autoridades de Bahréin se han pronunciado de momento sobre el ataque, que se ha producido poco después de que Teherán hayan recalcado que cualquier instalación que pueda ser utilizada por las fuerzas estadounidenses para atacar el territorio de Irán "es un objetivo legítimo".

El miércoles, las fuerzas iraníes atacaron también un centro de este tipo, también de Amazon, el cual describieron como el "ojo digital" del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en Bahréin.