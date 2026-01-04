Irán restringe el acceso a internet en medio de las protestas por la caída del rial

Archivo - FILED - 02 August 2025, Bavaria, Kaufbeuren: A woman types on an iPhone. Photo: Karl-Josef Hildenbrand/dpa - Karl-Josef Hildenbrand/dpa - Archivo

TEHERÁN 4 Ene. (DPA/EP) -

Irán ha restringido el acceso a internet en medio de las actuales protestas nacionales. El tráfico de datos ha caído un 35 por ciento, según datos registrados por la empresa estadounidense Cloudflare, citados por el diario iraní 'Etemad'.

En redes sociales se hablaba de interrupciones "intensas" y del temor de que el acceso internacional a internet se interrumpa pronto por completo, de acuerdo con el medio reformista.

Desde hace una semana, Irán se ha visto sacudido por la inestabilidad política. Inicialmente, la gente en la capital, Teherán, protestó contra las políticas económicas del Gobierno, pero las marchas se convirtieron rápidamente en disturbios a nivel nacional.

Además de las consignas dirigidas contra el liderazgo actual, muchos manifestantes exigen el regreso de la monarquía, derrocada por la Revolución Islámica en 1979.

Durante las protestas de 2009, 2019, 2022 y durante los ataques militares israelíes de junio del año pasado, el gobierno restringió severamente el acceso internacional a internet y, en ocasiones, lo cerró por completo. Solo se pudo acceder a los sitios web nacionales aprobados por las autoridades.

La Policía de Irán ha avisado de que el país podría ser el escenario de posibles "levantamientos armados" tras seis días de protestas que comenzaron el pasado fin de semana tras el desplome de la moneda nacional, el rial, y el consiguiente aumento de los productos básicos.

"No vamos a permitir", ha avisado un portavoz policial en declaraciones a la agencia semioficial iraní Fars, "que los enemigos de este país conviertan las manifestaciones pacíficas en disturbios y levantamientos armados, y protegeremos a la nación y al pueblo hasta nuestro último aliento".

Fars, próxima a las Guardias Revolucionarias iraníes, ha señalado que las fuerzas de seguridad iraníes han detectado a grupos "presuntamente organizados desde el exterior" que están perpetrando ataques contra edificios públicos entre eslóganes "monárquicos".