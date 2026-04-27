Irán señala que más de 30 millones de personas se apuntan como voluntarios frente a EEUU, incluido Qalibaf

Archivo - El presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf. - Europa Press/Contacto/Icana - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, ha afirmado este lunes que se ha inscrito en la campaña de voluntarios de las autoridades de Irán para tener un papel activo frente a la ofensiva de Estados Unidos, iniciativa que ha recabado ya más de 30 millones de voluntarios dispuestos a sacrificarse por el país.

"Me enorgullezco de ser uno de estos 30 millones de personas que se ofrecen a sacrificarse. El abnegado sacrificio de la orgullosa nación de Irán ha confundido a los enemigos", ha asegurado el dirigente iraní, negociador de Teherán en los contactos con Washington para el cese de las hostilidades, en un mensaje en redes sociales.

Según ha señalado, los voluntarios "valientes y patriotas" inscritos en esta campaña "tienen el respaldo firme de Irán para siempre".

Las autoridades iraníes aseguran que el número de ciudadanos apuntados a la campaña para combatir contra Estados Unidos e Israel en defensa del país excede los 30 millones. En concreto, según el dato compartido por Qalibaf, en total 30.885.140 de personas en Irán se han registrado como voluntarios.

A principios de mes fue el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, el que afirmó haberse inscrito al estar dispuesto a "sacrificar su vida", cuando "más de catorce millones" de ciudadanos iraníes se habían inscrito en la campaña, en un país que cuenta con más de 90 millones de habitantes.