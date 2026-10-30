Irán traslada sus condolencias a España por el accidente ferroviario

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi - Sha Dati / Xinhua News / Europa Press

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha trasladado sus condolencias a su homólogo español, José Manuel Albares, por el trágico accidente ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre en Urda (Toledo), que se ha saldado con la muerte de al menos 69 personas y más de un centenar de heridos.

Araqchi ha expresado su pesar por la pérdida de vidas humanas y ha hecho llegar su solidaridad al Gobierno y al pueblo español en nombre de las autoridades y la población iraní.

El jefe de la diplomacia iraní ha transmitido a Albares su "más sentido pésame" por lo sucedido, así como su "compasión" ante las consecuencias del siniestro, según un mensaje publicado por el Gobierno de Irán a través de redes sociales.