Irán ve "extorsión" en las creciente presión económica de EEUU

El portavoz de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei - Europa Press/Contacto/Foad Ashtari

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha criticado este jueves el anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de incrementar la presión económica sobre el país asiático con nuevas sanciones, aduciendo el daño "deliberado" que estas causan a la población civil y calificándolo de "extorsión patrocinada por el Estado".

"Es absolutamente abominable que las políticas que causan deliberadamente dolor y sufrimiento a personas inocentes se presenten con una autosuficiencia moralista", ha declarado en redes sociales el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.

El portavoz diplomático ha considerado en el mismo mensaje que este tipo de medidas "no hace más que poner de manifiesto la mentalidad inhumana que se esconde tras ellas".

"Se trata, sin más, de terrorismo económico y de extorsión patrocinada por el Estado", ha agregado, respondiendo al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que declaró este miércoles que la presión económica a la que sometería a Irán sería el "equivalente financiero" a una campaña de bombardeos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro ha anunciado recientemente la imposición de sanciones contra una veintena de personas, entidades y buques vinculados a una red de transporte de petróleo dirigida por el hijo del que fuera ministro de Defensa y secretario del Consejo de Defensa Nacional de Irán, Ali Shamkhani --muerto en el primer día de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país el pasado 28 de febrero--.

El organismo ha enmarcado esta medida como parte de la "operación Furia Económica contra las élites" de Teherán, a las que acusa de tratar de "lucrarse a costa del pueblo iraní", en palabras de Bessent.