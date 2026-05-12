Irán ve en la resolución impulsada por EEUU ante la ONU un "intento de cambiar la agenda" abocado "al fracaso"

Archivo - El viceministro de Exteriores de Irán Kazem Qaribabadi - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Qaribabadi, ha rechazado el proyecto de resolución para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas impulsado por Estados Unidos junto a la totalidad del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo a excepción de Omán, alegando que se trata de "un nuevo intento de cambiar la agenda" y que todo texto que ignore las acciones de Estados Unidos e Israel contra Irán "estará condenado al fracaso".

"Los esfuerzos de Estados Unidos y algunos de sus aliados regionales por elaborar un proyecto de resolución sobre el Estrecho de Ormuz en el Consejo de Seguridad representan un nuevo intento de cambiar la agenda: convertir las consecuencias de una agresión militar y un bloqueo ilegal en un caso contra un país que ha sido blanco de amenazas, presiones y ataques", ha alegado en un mensaje en redes sociales.

En el mismo, el responsable iraní para Asuntos Jurídicos e Internacionales ha indicado que "la libertad de navegación es un principio jurídico respetado", pero que "no puede interpretarse de forma selectiva, política ni al margen de la carta de Naciones Unidas".

"Ninguna iniciativa sobre seguridad marítima en esta región puede ignorar simultáneamente el uso de la fuerza, el bloqueo naval, las continuas amenazas y el papel directo de Estados Unidos y el régimen sionista en la generación de la crisis, y pretender neutralidad o validez legal", ha espetado.

En este sentido, Qaribabadi ha argumentado que "el problema principal no es el paso de buques en un vacío", en alusión a la circulación por el estrecho de Ormuz, sino que "algunos gobiernos intentan reinterpretar los efectos de sus acciones ilegales en el lenguaje del 'orden internacional'". "Este enfoque no contribuye a reducir las tensiones, la seguridad marítima ni la credibilidad de los mecanismos multilaterales", ha manifestado.

Por ello, el viceministro iraní ha argüido que "cualquier texto que intente describir la situación en el estrecho de Ormuz sin mencionar la agresión, el bloqueo, la amenaza del uso de la fuerza y los derechos legítimos de Irán a defender su seguridad e intereses vitales", como lo es, a su modo de ver, el texto impulsado por Washington y sus aliados regionales, "será incompleto, parcial, político y estará condenado al fracaso desde el principio".

Qaribabadi ha ahondado de este modo en las quejas presentadas la pasada semana por el embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, quien en una misiva dirigida al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y al Consejo de Seguridad, tachaba el proyecto elaborado conjuntamente por Estados Unidos y Bahréin de "defectuoso", "parcial" y con "motivaciones políticas".

"(La resolución) afirma que sus acciones tienen como objetivo proteger la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y ha formulado acusaciones infundadas contra Irán. Los hechos sobre el terreno demuestran lo contrario. Las acciones de Estados Unidos contradicen flagrantemente sus objetivos declarados y solo han servido para intensificar las tensiones y profundizar la inestabilidad en la región", recogía la misiva.

En la misma, Teherán pedía a los Estados miembro del Consejo que no caigan en las "distorsiones" norteamericanas sobre el Derecho Internacional, al tiempo que acusaba a Washington de aprovechar "cualquier intento para justificar la agresión o el uso ilícito de la fuerza".

En los últimos días, la diplomacia iraní ha centrado buena parte de sus esfuerzos en tratar de sumar apoyos frente a esta resolución, redactada mientras el lenguaje en torno a un posible retorno de las hostilidades continúa recrudeciéndose.

De hecho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido de que el alto el fuego entre ambos países está "en estado crítico" y es "increíblemente débil", unas declaraciones que han tenido réplica desde Teherán de boca del presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, quien ha advertido que las Fuerzas Armadas de su país "están preparadas para dar una bien merecida respuesta a cualquier agresión".