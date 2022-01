Irlanda avisa a Rusia de que los ejercicios navales frente a sus costas "no son bienvenidos"

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda, Simon Coveney, ha hecho saber este lunes que ha transmitido a las autoridades rusas que sus ejercicios navales en aguas internacionales frente a las costa irlandesas "no son bienvenidos".

"No tenemos poder para evitar que esto suceda. Pero, he dejado claro al embajador ruso en Irlanda que estas acciones no son bienvenidas", ha dicho Coveney a la prensa desde Bruselas, donde está prevista una reunión de los ministros de Exteriores de la UE con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

Coveney ha rechazado estos ejercicios navales a unos 240 kilómetros de la costa suroeste de la isla, puesto que, a pesar de haber sido anunciados por Rusia y de llevarse a cabo en aguas internacionales, "también son parte de la zona económica exclusiva de Irlanda".

"Este no es el momento de aumentar la actividad militar y la tensión en el contexto de lo que está sucediendo con Ucrania en estos momentos, por lo que creo que es importante informar a mis colegas sobre estas intenciones", ha dicho Coveney, según ha informado la cadena pública irlandesa RTÉ.

"Rusia (...), por supuesto que puede realizar ejercicios militares en aguas internacionales, pero el hecho de hacerlo en las fronteras (...) de la UE frente a la costa irlandesa, es algo que, por nuestra parte, no es bienvenido", ha insistido.

Sobre la reunión que mantendrá este lunes con sus homólogos europeos en relación al conflicto en Ucrania, Coveney ha remarcado la "unidad" que existe dentro de la UE para responder de manera "más completa" y "severa" a Rusia en caso de que decidiera invadir territorio ucraniano.

Así, ha remarcado que la Unión Europea está preparada para dar "un fuerte mensaje" de que "si Rusia decide invadir militarmente Ucrania, habría consecuencias muy graves (..) en términos de sanciones y restricciones, (...) las más completas que la UE ha elaborado en muchas, muchas décadas".