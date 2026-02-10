Irlanda confirma que cinco o seis ciudadanos irlandeses se encuentran detenidos en EEUU en redadas del ICE

Archivo - El primer ministro irlandés, Micheal Martin, en declaraciones desde Dublín. - Brian Lawless/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Irlanda, Micheal Martin, ha confirmado este martes que entre "cinco y seis" ciudadanos irlandeses se encuentra detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos, y que los servicios consulares ayudan a algunos de estos casos "que varían mucho" de unos a otros.

En declaraciones en la Asamblea Irlandesa, Dáil, Martin ha expuesto que las autoridades están en contacto con las agencias estadounidenses para resolver el caso de los irlandeses detenidos por los agentes migratorios.

"Actualmente se está llevando a cabo una campaña de represión en Estados Unidos en lo que respecta a la aplicación de la ley de migración, lo que nos preocupa por cómo afecta a los irlandeses indocumentados", ha afirmado, si bien ha evitado cargar las tintas contra la Administración de Donald Trump, asegurando que la situación migratoria de los nacionales irlandeses "preocupa desde mucho tiempo antes de que Trump volviera".

De esta forma, no ha despejado la duda de si llevará a su próxima reunión en la Casa Blanca con Trump, prevista en el entorno del día de San Patricio, 17 de marzo, la situación de los nacionales detenidos en Estados Unidos.

En particular ha generado polémica en Irlanda la situación de Seamus Culleton, detenido por el ICE en septiembre en Boston, en la costa este, y llevado a un centro de detención en Texas, en el sur del país, donde sigue retenido y desde donde ha denunciado a la cadena pública irlandesa RTE el trato recibido, apuntando que ha temido por su vida.

Sobre este caso, el 'taoiseach' ha recalcado que hay esfuerzos en marcha para asistir a Culleton, pero que cualquier acción que se haga debe hacerse de modo que resulte efectivo y no perjudique su situación.

En declaraciones este mismo martes, la ministra de Exteriores, Helen McEntee, ha señalado que conoce solo "un pequeño número" de casos de irlandeses afectados por las redadas del ICE, insistiendo en que los servicios consulares están disponibles para ayudar a afectados.

"Hemos dejado muy claro que las embajadas repartidas por todo Estados Unidos están ahí para apoyar a cualquier ciudadano en cualquier situación en la que se encuentre, pero solo un pequeño número de personas se ha presentado", ha insistido.